Danla Bilic’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı. Ünlü rapçi ile dudak dudağa poz verdi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yeni sevgilisi Çakal ile dudak dudağa poz verdi.

Danla Bilic’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı. Ünlü rapçi ile dudak dudağa poz verdi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla geniş kitleler tarafından tanınan Danla Bilic özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim dün akşam arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.

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Ünlü fenomenin doğum gününe dudak dudağa pozu damga vurdu. Geçtiğimiz sene oyuncu Kubilay Aka ile sürpriz bir aşka yelken açan Bilic'in bu birlikteliği kısa sürmüştü.

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Danla Bilic şimdi de ünlü rapçi ile dudak dudağa karesini kalp emojisi ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Doğum gününde ortaya çıkan yeni aşkı sosyal medyayı salladı. Ünlü fenomenin, İmdat İmdat şarkısıyla büyük ses getiren rapçi Emirhan Çakal ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Fenomen aşk pozlarını "Diğer yarım" diyerek paylaştı.

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