Danny Welbeck'ten Galatasaray itirafı

Brigtonlı yıldız oyuncu Danny Welbeck, Galatasaray taraftarından övgüyle bahsetti.

DANNY WELBECK'TEN GALATASARAY İTİRAFI

Geçmişte transferde adı Galatasaray ile anılan Welbeck, “Kesinlikle Galatasaray stadı. Takım arkadaşımdan on metre uzakta olduğumu hatırlıyorum, avazım çıktığı kadar bağırıyordum ama beni duyamıyordu” ifadelerini kullandı.

ATMOSFER İNGİLİZ YILDIZI ŞAŞIRTTI

Deneyimli futbolcu, bu anısının kariyerinde eşi benzeri olmadığını söylerken Türk taraftarlarının yarattığı atmosferin Avrupa’da eşsiz olduğuna dikkat çekti.