Danone'den Chobani’ye dava! Fenerbahçe'ye sponsor olmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Danone'den Chobani’ye dava! Fenerbahçe'ye sponsor olmuştu

ABD merkezli gıda üreticisi Danone, Chobani’ye karşı, ürünlerinde ambalaj ve slogan kopyaladığı iddiasıyla dava açtı.

Davada, Chobani’nin kullandığı siyah ve sarı ambalaj tasarımı ile “Parlak ve Yumuşak” sloganının Danone’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği öne sürülüyor.

Firma satışından elde edilen tüm gelir için de maddi tazminat istiyor.

Danone, 2016 yılında, Chobani’nin “Simply 100” yoğurt reklamında kendi “Light and Fit” ürününün klor içerdiğini ima ettiğini belirterek açtığı davayı kazanmıştı.

Ayrıca Danone, Chobani’nin yoğurt serisinde de benzer bir strateji izlediğini savunarak, Chobani’nin Danone’nin Oikos markasıyla benzer renk, yazı tipi ve grafik kullandığını savundu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon euro sponsorluk geliri elde edileceğini duyurmuştu.

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