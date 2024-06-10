Dans eden öğrencilere Allah’u Ekber diyerek saldıranlara HÜDA PAR sahip çıktı

Diyarbakır Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi’nde Tema Park’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre açık alanda özel bir dans okulu tarafından düzenlenen etkinliğe 50 kişilik bir grup, tekbir getirerek saldırdı.

Dans etkinliğine katılan öğrenciler tekbir getiren grup tarafından saldırıya uğrarken, sandalye, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda saldırı sonucu iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, saldıranlardan şikayetçi oldu.

“HADDİNİZİ BİLİN"

Saldırıya ilişkin ilk tepki DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’dan geldi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu kentte bu coğrafyada ‘Hizbullah’ rüyasıyla uyuyup , bunun siyasetini hayata geçirmeyi umanlara söylüyoruz. Haddinizi bilin! Bu halkın evlatlarından, sokaklarından, parklarından uzak durun" ifadelerini kullandı.

AKILLARA HAMAS GELDİ

Diyarbakır’daki dans etkinliğine saldırı, daha önce Hamas militanları tarafından İsrail’deki bir çölde düzenlenen müzik festivaline düzenlenen saldırıyı akıllara getirdi.

Hamas onlarca genci öldürmüş ve esir almıştı. Hamas’ın 7 Ekim’de esir aldığı genç kızların işkence edildiği görüntüler ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.

HÜDA PAR’DAN SKANDAL SALDIRIYA DESTEK

Sosyal medyada gündem skandal saldırıya HÜDA PAR’le isimden destek geldi.

Saldırının paylaşıldığı gönderiye yorum yapan HÜDA PAR İzmir İl Medya Birim Başkanı Ferhan Genç, “Dans değil! Swinger (eş değiştirme diye tabir edilen Fuhuş) partisi. Bu ahlaksızca etkinliği düzenletmeyen Gençleri tebrik ederim” ifadelerini kullandı.