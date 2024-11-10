Dansın Işığı Söndü: Judith Jamison hayata veda etti

Judith Jamison, New York'ta kısa süren bir hastalık sonrası, dostlarının çevresinde huzur içinde yaşamını yitirdi. Alvin Ailey Amerikan Dans Tiyatrosu'nun sözcüsü Christopher Zunner, "Sanatına, insanlığına ve ışığına olan minnettarlığımız sonsuz," diyerek onu andı.

Philadelphia’da doğan Jamison, küçük yaşlardan itibaren bale eğitimi aldı. Siyahi dansçıların nadiren görüldüğü bir dönemde Alvin Ailey ile 1965'te yolları kesişti. Uzun boyu, zarafeti ve duygusal ifadeleriyle kısa sürede dikkat çekerek “Revelations” ve “Cry” gibi eserlerde başrollerde sahne aldı. 15 yıl boyunca Ailey ile dans ettikten sonra Broadway’de ve başka bale topluluklarında konuk sanatçı olarak performans sergiledi.

1989 yılında Ailey topluluğuna sanat direktörü olarak geri dönen Jamison, 20 yıl boyunca topluluğun başarısını zirveye taşıdı. Onun yönetiminde Alvin Ailey Amerikan Dans Tiyatrosu, Amerika’nın en saygın dans topluluklarından biri haline geldi. Dansçı, koreograf, yönetici ve konuşmacı olarak Jamison, ırk ve cinsiyetin sınırlarını aşarak kariyerinde eşsiz bir yer edindi.

Ailey II Sanat Direktörü Emerita Sylvia Waters, "O, benzersiz bir büyüyle dans eden kraliçe gibiydi," dedi. Jamison ile sahneyi paylaşmanın, onun enerjisinden beslenmenin unutulmaz bir deneyim olduğunu ekledi.

Jamison'un dans dünyasına katkıları, bugün Whitney Müzesi'nde sergilenen heykeller ve fotoğraflarla onurlandırılmaya devam ediyor. Ayrıca 1999 yılında Kennedy Center Onur Ödülü'ne layık görülen Jamison, New York'un en yüksek kültürel ödülü olan Handel Madalyası da dahil olmak üzere pek çok ödül kazandı.