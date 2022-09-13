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  • İmam hatipteki dansöz skandalı büyük tepki toplamıştı. Tenzil-i rütbe edilen okul müdüründen akıl almaz hamle

İmam hatipteki dansöz skandalı büyük tepki toplamıştı. Tenzil-i rütbe edilen okul müdüründen akıl almaz hamle

Bursa'da bir okulda düzenlenen etkinlikte dansöz oynatılması sonrası başka bir okula sınıf öğretmeni olarak atanan eski müdür Coşkun Şahiner dava açtı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:13
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:17
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Dansözlü eğlence düzenlenen okulun müdürü, sınıf öğretmeni olarak atanınca dava açtı

İmam hatipteki dansöz skandalı büyük tepki toplamıştı. Tenzil-i rütbe edilen okul müdüründen akıl almaz hamle
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Geçen mayıs ayında, Bursa'nın Nilüfer ilçesine 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' için Okul Aile Birliği tarafından Çalı İlkokulu’nun konferans salonunda yapılan etkinlikte, müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı. Bu anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin tepkilere neden olması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Coşkun Şahiner, görevden uzaklaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise olayın imam hatip ortaokulunda gerçekleştiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GÖREVE İADE İSTEDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Coşkun Şahiner'i açığa alırken, bakanlıktan gelen müfettişlerin soruşturması sonrası da müdürlük kadrosundan alınıp, Remzi Zümrüt İlkokulu'na sınıf öğretmeni olarak tayin edildi. Sınıf öğretmeni olarak görevine başlayan Şahiner, kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle idare mahkemesine dava açtı. Eski görevine dönmek isteyen Şahiner’in açtığı dava ile ilgili yargılama sürüyor.

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Vatandaş
13.09.2022 15:43
Oynayandan zarar gelmez. Müdür sucsuz.  
 
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