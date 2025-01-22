Danylo Sikan Trabzonspor için geldi

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı yeni transferi Danylo Sikan, şehre geldi.

23 yaşındaki Ukraynalı santrfor yaptığı ilk açıklamada, "Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takıma. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attım." ifadelerini kullandı.

"BELKİ ZUBKOV DA GELECEK"

Sikan ayrıca, "Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım." dedi.

Sikan bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve 4 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.