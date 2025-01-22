Danylo Sikan Trabzonspor'a imzayı attı

Trabzonspor Danylo Sikan’ı KAP'a bildirirken yeni transfer için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

"MUTLU BİR KARİYER DİLİYORUM"

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, “Trabzonspor gibi büyük bir camiayı tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Geride bıraktığı başarılı dönemin, Trabzonspor’da da aynı şekilde devam etmesini ve burada mutlu bir kariyer sürdürmesini temenni ediyoruz. Her oyuncumuzun Trabzonspor’da mutlu olması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu imza töreni vesilesiyle bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Ukrayna’daki savaş ortamının en kısa sürede barış ortamına dönüşmesini yürekten diliyorum” dedi.

"BİRÇOK KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Danylo Sikan ise transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Böylesine büyük bir camiaya katıldığım için son derece mutluyum. Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum” diye konuştu. Danylo Sikan, 14 numaralı formayı giyecek.

KAP BİLDİRİMİ

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan’ın kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.Beş eşit taksit şeklinde ödenecek 6 milyon euro bonservis bedeli. Oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme ve 1 milyon euro yıllık maaş.