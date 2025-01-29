Danylo Sikan'ın Trabzonspor taraftarından isteği

Bordo mavili ekibin ara transfer dönemindeki ilk transferi olan Danylo Sikan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Danylo Sikan,"Umarım iyi bir santrafor olabilirim. Benim için öncelik takımın kazanması. Zupgov transferi ile ilgili pek bir şey bilmiyorum. Öncelikle Şenol hoca çok iyi bir hoca, bana çok iyi yaklaştı. Bana formanın önemini anlattı. Her gün konuşuyoruz zaten elimden geleni yapacağım.

"UKRAYNA'DA YAŞANAN SAVAŞ"

Savaş nedeniyle Trabzonspor'a çok genç oyuncu geldi. Onların burada olması çok önemli bir şey. Ukrayna'da yaşanan savaş bir önce barış ile sonuçlanmasını diliyorum. Benim buraya geliş hedefim daha iyi olabilmek için. Tabii ki gol atmak, asist yapmak istiyorum. Umarım başarılı olabilirim.

Türkiye Ligi'ni takip ediyordum burasının iyi olduğunu düşünüyorum. Dünyada en iyi ilk 10 liglerden birisi. Hırslı takımlar var umarım bende kendimi geliştirebilirim. Kendime örnek olarak Andriy Shevchenko, Brezilyalı Ronaldo ve Luis Suarez’i alıyorum. Sizin de bildiğiniz gibi uzun bir dönem geçirdim. Kendimi geliştirmeye çalıştım takımımla kupalar kazandım, benim hedefim bunu devam edebilirim. Trabzonspor'da kupa kazanmayı umuyorum.

"TRABZONSPOR TARAFTARININ DESTEĞİNİ İSTİYORUM"

Banza bu dönem Trabzonspor'a önemli katkılarda bulundu. Antrenmanlarda bunu görebiliyorum. Santraforlarımız var. Onlarla birlikte çalışarak kendimi geliştirmeyi hedefliyorum.

Süper Lig takımlarında önemli isimler var. Ancak sahada isimler değil takım oynar. Trabzonspor'da bunu yapacağız. Santrafor konumunda oynamak istiyorum. Ama hocamızın hangi pozisyonda oynamaya ihtiyacı varsa o konumda oynamaya hazırım. Hücum oyuncusu olarak hocanın hücum futbolcusu olarak oynatması güzel bir şey. Ukrayna'da bana soyadımın kısaltması ile sesleniyordular. Takımdan ayrılmam üzücü. Ayrılıkların yaşanması üzücü bir durum. Daha iyiye gidebilmek için bu yaşanması gereken bir durumdu. Trabzonspor taraftarlarının desteğini biliyorum. İlk maçımda bunu görmek istiyorum En üst seviyede tesislere sahibiz. Kendimi geliştirmek üzere her şeye sahibim burada." ifadelerini kullandı.