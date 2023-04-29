DAP Yapı sahibi Ziya Yılmaz'dan eşi Filiz Yılmaz'a doğum günü hediyesi Porsche

Patronlar dünyasının haberine göre; DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, eşi Filiz Yılmaz'a doğum günü hediyesi olarak yaklaşık 10 milyon lira değerinde son model Porsche Panamera marka bir otomobil hediye ettiği bildirildi.

Çırağan Sarayı'ndaki doğum günü partisinin konukları arasında Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen iş insanı Cihan Ekşioğlu’nun da olduğu ifade edildi.

ÇIRAĞAN'DAKİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Çırağan Sarayı önceki gün sayılı sayıda konuğun çağrıldığı bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, eşinin doğum gününü yakın çevresinden dostları ile birlikte kutladığı bildirildi.

YAKLAŞIK 9 MİLYON LİRALIK HEDİYE OTOMOBİL

Doğum gününün sürprizi ise Çırağan Sarayı'nın garajındaki balonlarla süslenmiş Porsche Panamera marka lüks otomobil olduğu bildirildi.

Ziya Yılmaz, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki otomobili doğum günü partisinin sonunda eşi Filiz Yılmaz'a hediye ettiği vurgulandı.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ CİHAN EKİŞOĞLU'DA DAVETLİLER ARASINDAYDI

Paramount Otel'e devletin tankıyla girdiği öne sürülen ve Sedat Peker'in açıklamalarında FETÖ Borsasının mucidi olarak yer alan Ekba Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu da Çırağan Otel'deki doğum günü partisinin misafirleri arasındaydı.

TOKİ İHALELERİNİN ŞAMPİYONU

Ziya Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu DAP Yapı, TOKİ'nin gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut'un ihalelerini almasıyla gündemde olduğu biliniyor.

DAP Yapı'nın iştirak şirketlerinden Eltes İnşaat, Seyrantepe Polis Lojmanları arazisi için Emlak Konut GYO ile imzaladığı "gelir paylaşımı işi" sözleşmesini geçtiğimiz günlerde yenilemişti.

Daha önce 1 milyar 244 milyon 400 bin liraya imzalanan sözleşmeye ek protokolle, 320 milyon 942 bin lira daha eklenmiş, 1 milyar 565 milyon 341 bin 801 liraya yükseltilmişti.