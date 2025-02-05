Dar gelirli vatandaş için durum daha da zorlaşıyor! Merkez Bankası'nın hamlesi

AKP iktidarı temsilcilerinin ‘en kötüsü geride kaldı’ söylemi bitmek bilmiyor ancak dar gelirliler için Türkiye’de hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Dar gelirlilerin maaşlarına ‘hedef enflasyon’ dikkate alınarak zam yapılıyor ama devlet kendi alacaklarına hedef enflasyonun iki katı zam yapıyor, hayat pahalılığı da eklenince dar gelirliler bütçelerini çeviremez hale geliyor. Borç sarmalına girenler de borcu borçla kapatmak için yüksek faize rağmen kredi için bankaların kapısını aşındırıyor.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklar oranlarını artırdı

MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİ

Hal böyleyken Merkez Bankası’nın ‘zorunlu karşılık oranlarını’ artıran kararı, özellikle tüketici kredisi cephesinde faizleri yukarıya taşıyacak. Bankalar da kredi musluklarını kısmak zorunda kalacak.

Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında piyasadaki fazla parayı çekmek için bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk Lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltti.,

ZOR GÜNLER GELİYOR!

Gazetepencere'de yer alan habere göre; Böylece, zorunlu karşılık oranlarını tutturabilmek için bankaların özellikle tüketici kredilerinde faiz oranlarını yükseltmesi gerekecek. Karar enflasyonist baskıyı azaltacak ama borcu borçla çeviren tüketici ya daha pahalı borç alacak ya da krediye hiç ulaşamayacak. Bu da dar gelirlileri çok daha zor günlerin beklediği anlamına geliyor.