Dar gelirliye barınma yardımı Meclis gündeminde

Asgari ücrete zam olmayacağı açıklanırken diğer taraftan Temmuz ayı ile birlikte kiralarda beklenene devasa zamlar dar gelirliyi uykusuz bıraktı. Düşük maaşları ile yüksek kiraları ödeyemez hale gelecek çalışanlara ilişkin barınma yardımı konusu ise muhalefet tarafından Meclis'e getirildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iki asgari ücretin altında yani 34 bin liranın altında hane geliri olan ailelere barınma yardımı verilmesi önerisini Meclis'e sundu.

Dar gelirli vatandaşların yüksek enflasyon karşısında kiralarını ödeyemez hale gelmesi nedeni ile son 2 yıldır kiralara yüzde 25 sınırı getirilmişti ancak bu düzenleme Temmuz'da sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklama ile kiracılara kötü haberi vermiş açık bir dille kira sınırlamasına artık gerek kalmadığını düşündüğünü söylemişti. Temmuz'a sayılı günler kala bu açıklamayı çürütecek bir gelişme de olmadı.

KİRALAR TIRMANACAK ASGARİ ÜCRET YERİNDE SAYACAK

Temmuz ayı ile birlikte düşük maaşla çalışanları büyük bir kira krizi beklediği çeşitli platformlarda diye getirilirken en son CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, barınma sorununu yeniden gündeme getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Meclis'te yaptığı açıklamasında yüksek kiralar ile maaşları karşılaştırdı. AK Parti iktidarına seslene Serkan Sarı, "Halkımız yüksek enflasyon ve zamlar altında eziliyor, görmüyor musunuz? Bakan Mehmet Şimşek bir yıl önce enflasyonu düşürmek için “parasal sıkıştırma” dedi ama geldiğimiz şu noktada enflasyon düşmüyor" sözleri ile başladı.

15 BİN LİRANI

N ALTINDA KİRA MI VAR?

TÜİK'in gerçek enflasyonu saklamaya ve hane harcamalarını da düşük göstermeye çalıştığını savunan Serkan Sarı TÜİK'in vatandaşın gelirinin sadece yüzde 25'ini kiraya verdiğini açıkladığını ancak vatandaşların tüm gelirlerini kiraya verdiğini söyledi.

'TÜİK kimi kandırıyor?' diye soran Serkan Sarı emekliyi 10 bin lira aylığa, asgari ücretliyi 17 bin lira aylığa mahkum ediyorsunuz. 15 bin liranın altında kira mı var' diye konuştu.

BARINMA YARDIMI ŞART

Adliyelerini kiracı ev sahibi davaları ile dolduğunu hatırlatan Serkan Sarı Bakan Şimşek'in 'sıkılaşma' açıklamalarının üzerinden 1 yıl geçtiğini ancak durumun daha da kötüye gittiğini söyledi.

Serkan Sarı, hükümete ezilen halkın sesine kulak vermeye çağırarak " İki asgari ücretin altında hane geliri olan ailelerimize barınma yardımı yapın" çağrısında bulundu.