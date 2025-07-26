Darbeci generalden sert çıkış: “Ya direniş ya kaos!”

Nijer’de 26 Temmuz 2023’te Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’un görevden uzaklaştırılmasıyla iktidara gelen General Abdourahamane Tiani, görevdeki ikinci yılını ulusa seslenişle kutladı. Devlet televizyonunda askeri üniforması ve yeşil beresiyle ekran karşısına çıkan Tiani, ülkesinin “emperyalist güçler tarafından kuşatıldığını” belirterek, bu güçlerin Nijer’in kalkınmasını bilinçli biçimde engellediğini öne sürdü.

Konuşmasında, “Bizim için iki yol var: ya kaos ve boyun eğiş ya da onurlu direniş,” ifadelerini kullanan Tiani, halkını ülkenin kaderini eline almaya çağırdı. Ancak, son dönemde artan terör saldırılarında yaşamını yitiren asker ve sivillere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Nijer halkından yalnızca dualarla ülkenin geleceği için destek istedi.

BAZOUM HÂLÂ İZOLE: İKİ ODALI TUTSAKLIK

Darbe sırasında görevinden alınan ve halen istifa etmeyi reddeden eski Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, eşi Hadiza ile birlikte başkent Niamey’deki başkanlık konutunda sıkı gözetim altında tutuluyor. Aile üyelerinin haftada bir bıraktığı gıda paketleri dışında dış dünyayla bağlantıları yok. Radyo, telefon ya da internet erişimleri bulunmayan çift, yalnızca haftalık doktor kontrolü ve içeride kalan iki aşçı sayesinde asgari ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Bazoum’un yakın çevresinden bir kaynak, “Mohamed ve eşi sağlıklı, dirençli ve moral olarak güçlü,” açıklamasında bulunarak, bu tutumun adaletsizliğe karşı bir duruş olduğunu vurguladı. İsmini açıklamayan başka bir dostu ise, “İnançları ve idealleri onları ayakta tutuyor,” ifadelerini kullandı.

EKONOMİDE ÇELİŞKİLİ VERİLER

Junta yönetiminin iki yıllık ekonomik performansı ise karmaşık bir tablo çiziyor. Dünya Bankası verilerine göre ülke, geçen yıl %8,4 oranında büyüme kaydetti. Bu artış, artan petrol üretimi ve iyi geçen hasat sezonundan kaynaklanıyor. Ancak büyümeye rağmen, yoksulluk oranı keskin biçimde yükseldi.

General Tiani yönetimi, Fransız uranyum devi Orano’nun Nijer’deki iştiraki dahil bazı dış yatırım anlaşmalarını feshetti ve önemli ticaret ortağı Benin ile olan sınırı kapattı. Bu kararlar sonucunda ithalat azaldı, özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatlar tırmandı. Ülkedeki yıllık enflasyon %9,1’e ulaştı. Tüm bu baskılara karşın hükümet, akaryakıt ve çimento gibi stratejik ürünlerde sübvansiyon yoluyla fiyatları dengelemeye çalıştı.

Ancak ekonomi uzmanı İbrahim Adamou Louché’ye göre, bankacılık sistemi ciddi bir likidite krizi içinde. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından uygulanan yaptırımlar ve halkın güvenini kaybeden bankacılık sistemindeki mevduat azalması sonucunda, 2023 Temmuz’undan 2024 sonuna kadar likit varlıklar %62 oranında düştü. Bu da özel sektör kredilerinin azalmasına, dolayısıyla yeni iş yaratımında %60’lık bir düşüşe neden oldu.