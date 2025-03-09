Darbedildi 1 saat sonra öldü! 4 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Darbedildi 1 saat sonra öldü! 4 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 60 yaşındaki Mustafa Ayran gittiği restoranın önünde dışardan gelen bir grup tarafından darbedildikten 1 saat sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Ayran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 7 Mart'ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi.

Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran ile bir grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavgada darbedildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu. Mustafa Ayhan, 1 saat sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Darbedildi 1 saat sonra öldü! 4 kişi tutuklandı

Darbedildi 1 saat sonra öldü! 4 kişi tutuklandı

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