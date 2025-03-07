Darbettiği kişinin görüntülerini paylaşmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Darbettiği kişinin görüntülerini paylaşmıştı

Kütahya’da bir kişi parkta oturan kişi önce darp etti. Daha sonra sosyal medyada paylaştı. Paylaşım sonrası harekete geçen polis şüpheliyi gözaltına alarak adli süreci başlattı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin darbedilmesine ilişkin videonun paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerindeki bir banka oturttuğu kişiyi, darbedip o anları sosyal medya üzerinden paylaşan şüphelinin E.İ. (17) olduğunu tespit etti. Şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.İ., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Darbettiği kişinin görüntülerini paylaşmıştı

Darbettiği kişinin görüntülerini paylaşmıştı

Darbettiği kişinin görüntülerini paylaşmıştı

Darbettiği kişinin görüntülerini paylaşmıştı

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