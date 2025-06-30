Darıca Belediye Başkanı Bıyık taburcu edildi

Olay, 24 Haziran'da saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki Darıca Belediyesi'nde meydana geldi. Belediyede 2 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için makamına gitti.

Görüşme sırasında Doğan, yanındaki tabancayla kendi başına ateş etti, kurşun Başkan Bıyık'ın kolunu da sıyırdı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kerim Doğan, burada yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Doğan toprağa verilirken, Muzaffer Bıyık Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat olan Bıyık, 1 hafta süren tedavinin ardından bugün taburcu edildi.

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'İÇİMİZ BURUK'

Hastane önünde açıklama yapan Muzaffer Bıyık, "Taburcu oldum; ev istirahatine geçeceğiz. İyiyiz. Kolumda parçalı kırık var. Sağ olsun üniversitede hocalarımız iyi de ağırladılar; gerekli müdahaleler yapıldı. Bir platin var; 12-13 tane vidayla sabitlenmiş bir süreç var.

Parmaklarımda da his kayıplarım var. Onlarla alakalı orta vadede bir fizik tedavi göreceğim. Tabii içimiz de buruk. Yaşanmasını istemediğimiz bir olaydı; yaşandı. Kerim kardeşimiz bizim yüreğimizi hala daha burkuyor. Keşke bu hale gelmeseydi; keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Kerim de bugün ailesiyle beraber olsaydı ama takdiriilahi. Ona da buradan bir kez daha rahmet diliyoruz; Allah mekanını cennet eylesin" dedi. Ayrıca Bıyık, olay öncesi ne konuşulduğuna ilişkin soruya, "Bunlarla ilgili şu an bir şey söylemeye gerek yok; ilerleyen süreçlerde konuşuruz" cevabını verdi.