﻿Darıca Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Darıca Belediyesi, barista, bulaşıkçı, komi ve aşçı yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.

Adaylar başvurularını 9 Ekim 2022 tarihine kadar Osmangazi Mahallesi İlhan Sokak Numara 2/0 Darıca Kocaeli adresinden yapabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Barista alımı için 18 yaşını doldurmuş olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak ve İlkokul mezunu olmak.

Bulaşıkçı ve Aşçı Yardımcısı alımı için 18 yaşını doldurmuş olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Kocaeli ilinde ikamet ediyor olmak ve Lise mezunu olmak.

Komi alımı için 18 yaşını doldurmuş olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Kocaeli ilinde ikamet ediyor olmak ve İlkokul mezunu olmak.