Darıca Kent İnşaat işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Darıca Kent İnşaat, inşaat kalfası olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Ortaokul mezunu olmak
Kocaeli’de ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
Diploma
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