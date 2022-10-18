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Darıca Kent İnşaat işçi alacak

Darıca Kent İnşaat, inşaat kalfası olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 15:37
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Darıca Kent İnşaat işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Darıca Kent İnşaat, inşaat kalfası olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Ortaokul mezunu olmak

Kocaeli’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

Diploma

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