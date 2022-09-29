Darıca Kent İnşaat personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Darıca Kent İnşaat, çöp kamyon sürücüsü olarak istihdam etmek üzere 3 işçisi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

İlkokul mezunu olmak

Kocaeli sınırları içerisinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

İkametgah

Diploma

Ehliyet fotokopisi