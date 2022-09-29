Darıca Kent İnşaat personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Darıca Kent İnşaat, çöp kamyon sürücüsü olarak istihdam etmek üzere 3 işçisi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını doldurmuş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
İlkokul mezunu olmak
Kocaeli sınırları içerisinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
İkametgah
Diploma
Ehliyet fotokopisi
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