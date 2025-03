Darıca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi silahla bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Sırasöğütler Mahallesi 1664/3 Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi sebebiyle B.Y. ile G.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile B.Y., silahla G.G'yi bacağından yaraladı. G.G. kanlar içinde yerde kalırken, B.Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı G.G'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.