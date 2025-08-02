Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı



Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Geylani Sokak’ta meydana geldi. Altyapı kazısı yapan İSU ekipleri, çalışma sırasında doğal gaz borusuna zarar verdi. Borunun patlamasıyla birlikte çevreye gaz sızdı.

Gaz kokusunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye PALGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

PALGAZ ekiplerinin müdahalesiyle sızıntı kısa sürede kontrol altına alınırken, hasar gören doğal gaz borusu onarıldı. Yapılan kontrollerin ardından kontrollü şekilde doğal gaz ve su akışı yeniden sağlanacak.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.