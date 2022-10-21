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Kaza yerine gitti kurşunu yedi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde arkadaşının trafik kazası yaptığı yerde husumetlileriyle karşılan genç, husumetlilerinin silahlı saldırısı sonrasında yaralandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 07:00
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Darıca'da kaza yapan arkadaşının yanına gitti kurşunu yedi

Kaza yerine gitti kurşunu yedi
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İHA'nın haberine göre, olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi, Piri Reis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Ferhat K. isimli şahsın bir arkadaşı 41 AHG 002 plakalı aracıyla kaza yaptı. Arkadaşının kaza yaptığını duyan Ferhat K., olay yerine gitti. Ferhat K. burada aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Aykut Y. ve Yunus K. ile karşılaştı. 

Çıkan tartışmanın ardından Aykut Y. ve Yunus K., yanlarında getirdikleri tabanca ile Ferhat K.’ye kurşun yağdırdı. Ferhat K., bacağından yaralanırken, Aykut Y. ve Yunus K. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Ferhat K.’yi yaralayıp kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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