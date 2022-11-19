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Evinde silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kendi evinde tartıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:18
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Darıca'daki evinde silahlı saldırıya uğradı

Evinde silahlı saldırıya uğradı
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İHA'nın haberine göre, olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binada ikamet eden S.D. ile evine gelen O.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. 

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine O.C. yanında getirdiği silahı çıkararak S.D.’ye ateş etti. S.D. kanlar içinde yere yığılırken, O.C. ise olay yerinden kaçtı. Oğlunun yaralandığını gören S.D.’nin annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri S.D.’yi yaralayan O.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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