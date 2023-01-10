Ünlü oyuncunun evli iş insanı insanı ile arabada öpüştüğü iddia edildi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahidevran rolüyle hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile yakalandı. İkilinin arabada öpüştüğü iddia edildi. Fettahoğlu'nun avukatı ise oyuncu hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı

Gazetecileri görünce kaçtılar

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, ikili önceki akşam bir mekanda 3 saat zaman geçirdi. Mekandan ilk Nur Fettahoğlu çıkarken daha sonra da Hasan Ali Ceylan çıkarak oyuncuyu aracına ardı. Aynı araca binen ikili, görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını da hiç saydı.