Daron Acemoğlu kimdir?

Daron Acemoğlu kimdir?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. Daron Acemoğlu, bu şampiyonluğu kazanan Türk ekonomisti olarak tarihe geçti. Peki Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu nereli, kaç yaşında?

1/21
Daron Acemoğlu kimdir? 1

Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemeoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a gitti. Peki Daron Acemoğlu kimdir? Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu nereli, kaç yaşında?

2/21
Daron Acemoğlu kimdir? 2

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Kamer Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

3/21
Daron Acemoğlu kimdir? 3

Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde (1989) tamamladı; yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini Londra Ekonomi Okulundan aldı.

4/21
Daron Acemoğlu kimdir? 4

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanını almıştır.

5/21
Daron Acemoğlu kimdir? 5

Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapar.

6/21
Daron Acemoğlu kimdir? 6

Siyaset bilimci James A. Robinson'la birlikte yazdığı Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri (2006) ve Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri (2012) adlı eserleri çok sayıda ödüle değer görülmüştür.

7/21
Daron Acemoğlu kimdir? 7

2021 yılı itibarıyla IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasındadır.

8/21
Daron Acemoğlu kimdir? 8

Acemoğlu, Review of Economics and Statistics ve Journal of Economic Growth dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir. Bilim Akademisi üyesidir.

9/21
Daron Acemoğlu kimdir? 9

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin Arda ve Aras adlarında iki erkek çocuğu vardır.

10/21
Daron Acemoğlu kimdir? 10
11/21
Daron Acemoğlu kimdir? 11
12/21
Daron Acemoğlu kimdir? 12
13/21
Daron Acemoğlu kimdir? 13
14/21
Daron Acemoğlu kimdir? 14
15/21
Daron Acemoğlu kimdir? 15
16/21
Daron Acemoğlu kimdir? 16
17/21
Daron Acemoğlu kimdir? 17
18/21
Daron Acemoğlu kimdir? 18
19/21
Daron Acemoğlu kimdir? 19
20/21
Daron Acemoğlu kimdir? 20
21/21
Daron Acemoğlu kimdir? 21
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Trevi Çeşmesi: Roma'nın aşk durağı
Trevi Çeşmesi: Roma'nın aşk durağı
Avokado yemeden önce bilmeniz gereken 21 gerçek
Avokado yemeden önce bilmeniz gereken 21 gerçek
Tukan: Tropik dünyanın renkli kuşları
Tukan: Tropik dünyanın renkli kuşları
Şelaleler hakkında 36 ilginç bilgi
Şelaleler hakkında 36 ilginç bilgi
Pisa Kulesi: İtalya'nın ikonik yamukluğu
Pisa Kulesi: İtalya'nın ikonik yamukluğu
Yabanmersini yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek
Yabanmersini yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek