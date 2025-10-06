Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane, yaklaşık 8 aydır basılmayan 1, 5 ve 10 kuruşluk madeni paraları yeniden tedavüle soktu. Maliyet nedeniyle 50 kuruşlukların basımının durdurulacağı iddiaları ise yalanlandı.

Darphane Genel Müdürlüğü, bir süredir basımına ara verilen madeni ufaklık paraların yeniden piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Yılın ilk dokuz ayını kapsayan verilere göre, 1, 5 ve 10 kuruşluk madeni paralar yeniden basılarak tedavüle girdi.

Yeniden basımı yapılan paraların adetleri şöyle belirlendi:

1 Kuruş: 240 bin adet

5 Kuruş: 180 bin adet

10 Kuruş: 360 bin adet

50 KURUŞ İDDİALARI YALANLANDI

Son dönemde basında yer alan, yüksek maliyetler nedeniyle 50 kuruşluk paraların üretiminin durdurulacağı yönündeki iddialar Darphane tarafından yalanlandı. Resmi verilere göre, Eylül ayı itibarıyla 990 bin adet 50 kuruşluk madeni para da basılarak piyasaya sürüldü.

Darphane yetkilileri, madeni paraların basımının durdurulduğu veya durdurulacağına dair çıkan tüm iddiaların asılsız olduğunu ve bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Eylül ayı itibarıyla madeni ufaklık paraların toplam basım tutarı 54 milyon 210 bin lira olarak gerçekleşti.