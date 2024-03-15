Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı

"PANDEMİ DÖNEMİNDE BÖYLE BİR ARTIŞ YAŞAMIŞTIK; 3 VARDİYA ÇALIŞMIŞTIK"
Hekim, "Cumhuriyet altınları, özellikle altınların yeni tarihli basıldığı tarihlerde ziynet altınları için 1 Ocak, sikke altınlar içinde Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 29 Ekim'den bir gün sonra itibariyle yeni tarihli altınlar piyasaya çıkıyor ve talepler artıyor. Çünkü vatandaşlar yeni tarihli altınları almak istiyorlar. Biz 1 Ocak'tan sonra bu talep artışını her sene yaşarız, bu sene bir miktar daha fazla yaşanıyor talep artışı. Yine pandemi döneminde böyle bir talep artışı yaşamıştık" diye konuştu.