Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı

Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı
Kaynak: DHA
Altında talep patlaması yaşandı. Darphane Beşiktaş'ın ardından Kartal'da ikinci bir fabrika kurdu.Günde 600 kilo altın üretimi 600 kiloya çakırıldı. Seçim öncesi elindeki paranın enflasyona yenik düşmemesi için kimi dolara kimi de altına koşuyor. Hal böyle olunca da altına talep patladı.
1/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 1

Yükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaşların altına talebi arttı. Artan talep sonucunda bazı kuyumcular altın bulmakta zorlanmaya başlayınca Darphane çift vardiyaya geçti.

2/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 2

Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

3/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 3

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Cuma ve Cumartesi günleri darphanenin fazla mesai yaptığını ve Pazartesiden itibaren üretimde çift vardiya çalışmaya başladığını duyurdu.

4/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 4

Konuyla ilgili açıklama yapan Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Altın fiyatlarının artışı Türkiye'den bağımsız domestik marketlerden ziyade küresel marketlere bakmak lazım. ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayında faizlerle ilgili bir indirime girecek olmasının beklentisi gibi faktörler uluslararası piyasalarda altının ons başına fiyatını ciddi anlamda yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

5/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 5

"CUMHURİYET ALTININA BİR TALEP ARTIŞI SÖZ KONUSU"

Artan altın talebiyle ilgili aldıkları önlemlere değinen Mehmet Hekim, "Aslında fiyatlardaki dalgalanmalardan kaynaklı Cumhuriyet altınına bir talep artışı söz konusu. Fakat Darphane'de bir üretim durması söz konusu değil. Tam tersine üretimi arttırdık." dedi

6/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 6

Günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalıştıklarını ifade eden Mehmet Hekim "Burası Beşiktaş'taki fabrikamız. Gördüğünüz gibi çok hummalı bir çalışmamız var. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz. Normal şartlarda hafta sonu teslimatlar yapmıyorduk ama artık cumartesi günleri de teslimatlar yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın altına rahatlıkla erişebileceği hizmeti Darphane kesintisiz olarak üretmeye devam ediyor" diye konuştu

7/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 7

"PANDEMİ DÖNEMİNDE BÖYLE BİR ARTIŞ YAŞAMIŞTIK; 3 VARDİYA ÇALIŞMIŞTIK"

Hekim, "Cumhuriyet altınları, özellikle altınların yeni tarihli basıldığı tarihlerde ziynet altınları için 1 Ocak, sikke altınlar içinde Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 29 Ekim'den bir gün sonra itibariyle yeni tarihli altınlar piyasaya çıkıyor ve talepler artıyor. Çünkü vatandaşlar yeni tarihli altınları almak istiyorlar. Biz 1 Ocak'tan sonra bu talep artışını her sene yaşarız, bu sene bir miktar daha fazla yaşanıyor talep artışı. Yine pandemi döneminde böyle bir talep artışı yaşamıştık" diye konuştu.

8/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 8

"VARDİYADA 600 KİLOGRAM ÜRETİM YAPIYORUZ"

Günlük altın üretiminden bahseden Hekim, "Günlük altın üretimimiz 400 kilogramdı. Şu anda 2 vardiyada 600 kilogram günlük üretim yapıyoruz. Buda gittikçe artıyor. Ramazan ayında, geçmiş yıllardan da tecrübemiz o şekilde, düşme oluyor. Biz bu talep düşmesini görmeye başladık açıkçası. Birkaç gündür taleplerde bir azalma var. Bu her yıl yaşadığımız bir şey" dedi.

9/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 9

"DARPHANE KARTAL'DA YENİ BİR ALTIN ÜRETİM FABRİKASI KURDU"

Mehmet Hekim, "Bunun yanında yine bir bilgi paylaşmam gerekiyor. Darphane Beşiktaş'taki fabrikası dışında Kartal'da yeni bir altın üretim fabrikası kurdu. Tesis şu anda yüzde 90 oranında hazır. Haziran- Temmuz aylarında tesisi devreye alacağız. Oranın kapasitesi buranın çok çok üzerinde. Yeni tesis devreye alındığında şu anda geçici olarak 3-5 gündür yaşadığımız gecikmeler artık yaşanmayacak" şeklinde konuştu.

10/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 10
11/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 11
12/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 12
13/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 13
14/14
Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı 14
Bunlar da İlginizi Çekebilir
İslam Memiş 5 gün sonra dolar ve altında yaşanacakları açıkladı. "Birilerinin canı kötü yanacak" diyerek uyardı
İslam Memiş 5 gün sonra dolar ve altında yaşanacakları açıkladı. "Birilerinin canı kötü yanacak" diyerek uyardı
Emekliye zam için yeni formül ortaya çıktı. Bu yöntem ilk kez konuşuluyor
Emekliye zam için yeni formül ortaya çıktı. Bu yöntem ilk kez konuşuluyor
5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor
5 bankadan faizsiz kredi hamlesi. Duyan oraya koşuyor
Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı
Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı
Piyasalarda tansiyonu yükselten kredi kartı kararı
Piyasalarda tansiyonu yükselten kredi kartı kararı
Türk tekstil devi iflasla boğuşuyor. 2001 krizinde kurulmuştu
Türk tekstil devi iflasla boğuşuyor. 2001 krizinde kurulmuştu