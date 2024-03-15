Darphane altın basmaya yetişemiyor. Talep patladı

Günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalıştıklarını ifade eden Mehmet Hekim "Burası Beşiktaş'taki fabrikamız. Gördüğünüz gibi çok hummalı bir çalışmamız var. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz. Normal şartlarda hafta sonu teslimatlar yapmıyorduk ama artık cumartesi günleri de teslimatlar yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın altına rahatlıkla erişebileceği hizmeti Darphane kesintisiz olarak üretmeye devam ediyor" diye konuştu