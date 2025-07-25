Darphane bastı! Fenerbahçe şampiyonluk parası satışa sunuldu

Sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak 3'te 3'le kapatan Fenerbahçe Beko için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası basıldı.

Fenerbahçe Beko 2025 Turkish Airlines Euroleague Şampiyonluk Hatıra Parası, 25.07.2025 Cuma Günü Saat 11:00'da satışa sunulacaktır.

Hatıra Para satışa sunulduğunda aşağıdaki bağlantı üzerinden temin edebilirsiniz.https://t.co/YWS0nTb9e1 pic.twitter.com/JUXXKjaWUQ — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (@DarphaneGM) July 24, 2025

925 ayar gümüşten 5 bin adet basılan şampiyonluk hatıra parası 2 bin 250 liradan darphanenin internet sitesinde satışa çıkarıldı.

Sarı lacivertliler 25 Mayıs’ta THY EuroLeague finalinde, Monaco’yla karşı karşıya gelmiş ve sahadan 81-70 galip ayrılarak tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmuştu.