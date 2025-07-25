Darphane bastı! Fenerbahçe şampiyonluk parası satışa sunuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Darphane bastı! Fenerbahçe şampiyonluk parası satışa sunuldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğu için hatıra parası bastı.

Sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak 3'te 3'le kapatan Fenerbahçe Beko için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası basıldı.

925 ayar gümüşten 5 bin adet basılan şampiyonluk hatıra parası 2 bin 250 liradan darphanenin internet sitesinde satışa çıkarıldı.

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Sarı lacivertliler 25 Mayıs’ta THY EuroLeague finalinde, Monaco’yla karşı karşıya gelmiş ve sahadan 81-70 galip ayrılarak tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmuştu.

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