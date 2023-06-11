Darphane son 5 aydır bu parayı basmıyor

Türkiye'de enflasyonun yükselmesi ve Türk Lirası'nın değerinin düşmesi nedeniyle Darphane'nin 1 ve 5 kuruş madeni para basımını durdurduğu ortaya çıktı.

Darphane son 5 aydır bu parayı basmıyor

Türk Lirası'nın alım gücünün azalmasıyla birlikte bozuk paraların maliyeti de arttı. Darphane, son 5 aydır 1 ve 5 kuruş madeni para basmadı. Nisan ayında ise 25 kuruş madeni para basımı yapılmadı. Geçen yıl da 1 kuruş dört ay, 5 kuruş ise bir ay boyunca basılmamıştı.

Darphane'nin verilerine göre, şu anda piyasada 11 milyar 699 milyon adet bozuk para bulunuyor. Bu paraların %2.9'u 1 kuruş, %20.2'si 5 kuruş, %20.3'ü 10 kuruş, %15'i 25 kuruş, %12.3'ü 50 kuruş ve %29.3'ü de 1 lira değerindeki madeni paralardan oluşuyor.

Bozuk para basımının durması piyasada para üstü verme sorununa yol açtı. Bazı esnaf ve tüketiciler bozuk para bulmakta zorlanırken, bazıları da yuvarlama yöntemine başvurdu.

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