Darphane'nin paylaştığı 5 TL'deki Atatürk resmi eleştirilen paradaki resimle aynı çıktı

Kaynak: AA
Darphane'nin paylaştığı 5 TL'deki Atatürk resmi eleştirilen paradaki resimle aynı çıktı
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için özel olarak basılan 5 liralık madeni paralardaki rölyefin Atatürk'e benzemediği yönündeki eleştirilere ilişkin Darphane’den açıklama geldi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan 5 liralık madeni paralardaki rölyefin Atatürk'e benzemediği yönündeki eleştirilere Darphane'den tepki geldi. Darphane, "fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor" dedi. Ancak Darphane’nin servis ettiği fotoğraflardaki görsellerin de Atatürk ile bir ilgisi bulunmuyor.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve piyasaya sürülen 5 liralık hatıra paralarına ilişkin eleştiriler ve tartışmalar hala sürüyor.

Söz konusu madeni paranın arka yüz deseninde yer alan rölyefin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediğine dair gelen tepkilerin ardından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

Anadolu Ajansı’na konu hakkında açıklama yapan Darphane yetkilileri "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Bahse konu olan hatıra paralar, Anadolu Ajansı tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülenerek servis edildi.

Ancak servis edilen fotoğraflar ile vatandaşların sosyal medyada tepki gösterdiği ve Darphane'nin "gerçeği yansıtmıyor" dediği fotoğraflar arasında bir fark bulunmaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VE ELEŞTİRİLERE NEDEN OLAN FOTOĞRAF

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DARPHANE'DEN PAYLAŞILAN FOTOĞRAF

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