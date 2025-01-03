Dart dünyasının genç fenomeni Luke Littler finalde

Luke Littler, henüz 16 yaşında PDC Dünya Dart Şampiyonası’na adım attığında, onu kimse tanımıyordu. Şimdi ise milyonların gözdesi haline geldi. “The Nuke” lakaplı genç oyuncu, son bir yıl içinde kazandığı 10 unvanla dünya sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Ancak Ally Pally’deki bu final, Littler için bambaşka bir anlam taşıyor.

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ÇOCUKLUKTAN GELEN TUTKU

Littler’ın dart hikayesi, çocukluğunda başladı. Henüz bir bebekken dart tahtasına attığı isabetli atışlarla dikkat çeken Littler, o günden bugüne tutkusundan vazgeçmedi. Evde başlayan bu serüven, onu kısa sürede uluslararası bir yıldız haline getirdi. Geçen yıl finalde dünya bir numarası Luke Humphries’e yenilmesine rağmen, Littler sahnede parlamayı başardı.

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BÜYÜK FİNAL

Bu yılın finalinde Littler, üç kez dünya şampiyonu olan Michael van Gerwen ile karşılaşacak. Genç oyuncu, geçmişteki mağlubiyetlerin izlerini silip dart dünyasının en büyük ödülünü kazanmayı hedefliyor. Littler’ın bu başarısı, sadece bir spor hikayesi değil; aynı zamanda azmin ve yeteneğin zaferi olarak değerlendiriliyor.

Ally Pally, dart dünyasında yeni bir efsanenin doğuşuna tanıklık etmeye hazırlanıyor. Luke Littler, bu finalle yalnızca kariyerini değil, spor tarihini de yeniden yazabilir.

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