Darth Vader'ın ışın kılıcı açık attırmaya çıkıyor

Bilim kurgu sinemasının en güçlü sembollerinden biri olan Darth Vader’ın ışın kılıcı, şimdiye kadar yalnızca filmlerde görülmüş ve yıllarca bir özel koleksiyonda saklanmıştı. Şimdi bu nadide parça, İngiltere merkezli Propstore Müzayede Evi tarafından satışa sunuluyor. Işın kılıcı, The Empire Strikes Back (İmparator) ve Return of the Jedi (Jedi'nin Dönüşü) filmlerindeki dövüş sahnelerinde bizzat kullanıldı.

Müzayede evi yetkililerine göre bu ışın kılıcı, orijinal Star Wars üçlemesinden günümüze ulaşmış ve kullanım geçmişi kanıtlanabilen tek örnek. Bu yönüyle sinema tarihçileri ve koleksiyon meraklıları açısından eşsiz bir değer taşıyor. Uzun yıllar boyunca bir özel koleksiyonda korunan parça, şimdi yeniden gün yüzüne çıkıyor.

FOTOĞRAF FLAŞINDAN GALAKSİYE

İkonik ışın kılıcı, özel efekt sanatçılarının dönemin sınırlı teknik imkânlarıyla yarattığı yaratıcı çözümlerden biri olarak dikkat çekiyor. Silahın üretiminde, bir kameranın flaş tutacağı, eski model bir hesap makinesi ve çeşitli kablolar kullanılmış. Bu detay, sinemanın arkasındaki el emeği ve mühendisliğin gücünü bir kez daha hatırlatıyor.

Star Wars evrenine ait eşyalar zaman zaman müzayedelerde boy gösterse de, doğrudan Darth Vader gibi ana karakterlerin kullandığı ekipmanlar neredeyse hiç satışa sunulmuyor. Bu yönüyle açık artırma, hayranlar ve koleksiyonerler açısından tarihi bir fırsat niteliğinde.

TAHMİNİ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Propstore’un yaptığı değerlendirmeye göre ışın kılıcının açık artırmadaki kapanış fiyatının 1 milyon dolar ile 3 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Sinema tarihinin bu kadar önemli bir parçasının koleksiyon dünyasında bu kadar yüksek bir bedelle alıcı bulması şaşırtıcı değil. Müzayede, 2025 yılının temmuz ayında gerçekleştirilecek ve online olarak da takip edilebilecek.

Koleksiyon değeri kadar kültürel önemi de bulunan bu obje, yalnızca bir film hatırası değil, aynı zamanda bir dönemin hayal gücüne ışık tutan bir sanat eseri olarak öne çıkıyor. Darth Vader’ın karanlık tarafla bütünleşmiş bu sembolik silahı, artık yeni sahibini bekliyor.