Merkezi İstanbul’da olan Darülaceze Osmanlı döneminde kurularak günümüze gelmiş eski bir kurumdur. Darülacezenin en önemli görevi ise bakıma ihtiyacı olan yaşlılara yardım etmektir. Peki, Darülaceze nedir? Darülacezede kimler kalabilir?

Darülaceze, Osmanlı döneminde kurulmuş bir kurumdur ve günümüzde de varlığı devam eder. Merkezi İstanbul'da olan darülaceze 1895 senesinde kurulmuştur. 2. Abdülhamit zamanında kurulmuş olan Darülaceze bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşları insanların bakıldığı bir kurumdur.

DARÜLACEZE NEDİR?

Darülaceze, Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından kurulmuş olan bir kurumdur. İnsani bir kurum olan darülaceze 1895 senesinde kurulmuştur ve günümüzde de hala hizmet vermeye devam eder. Merkezi İstanbul'da olan darülaceze kurumunda bir idari bina sekiz tane de daire vardır.

Ayrıca darülacezenin revir hastaneleri ve çocuk yuvaları da bulunur.

Yaşlı ve ihtiyacı olanlara bakım sağlayan personeller için darülacezede personel lojmanı da vardır.

İstanbul Okmeydanı'nda kurulmuş olan darülaceze günümüzde Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı olarak hizmet verir.

DARÜLACEZE NERESİDİR?

Darülaceze 1895 senesinde 2. Abdülhamit tarafından kurulmuştur ve 127 senedir hizmet vermeye devam eder. Yaşlılara, bebeklere, sakatlara, engellilere ve bakıma ihtiyacı olanlara bakılır. Ayrıca evi ve barınacak yeri olmayanlara da kalacak yer temini darülaceze tarafından yapılır. Darülacezenin başlıca görevleri arasında din, dil ya da ırk fark etmeksizin bakıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatmak vardır.

Kalacak yeri olmayanlara, bakıma ihtiyacı olanlara ya da anne babasız kalmış çocuklara hem kalacak yer bulup hem de bakımlarını üstlenen bir kurumdur. Darülaceze aynı zamanda kurban bağışı da kabul eden bir kurumdur. Kurban bağışından gelen etler darülaceze yetkililer tarafından ihtiyacı olanlara dağıtılmaktadır. Yapılan yardımlar tamamıyla bütçe ile yapılır ve karşılığında herhangi bir çıkar beklenmez.

İstanbul'da kurulmuş olan darülacezenin merkezi hala İstanbul'dadır ve kurulduğu ilk günden günümüze kadar hizmet vermeye devam etmiştir. Darülaceze'de bakıma ihtiyacı olanlar, engelliler, sokakta kalanlar, anne babası tarafından terk edilmiş bebekler ve çocuklar kalabilir. Tüm bakımları ücretsiz bir şekilde personeller tarafından gerçekleştirilir.

DARÜLACEZE’DE KİMLER KALABİLİR?

Darülaceze kurumunda kimlerin kalabileceği de merak edilen konulardan biridir. Darülacezede sakat insanlar, sokağa terk edilmiş insanlar, engelliler, yaşlılar ve 0-6 yaş arasında bakıma ihtiyacı olan çocuklar kalabilir.

Darülacezelerde kalabilecek olan insanlarda herhangi bir cinsiyet, dil, din ya da ırk ayrımı yapılır. Gerekli şartlara uyan bu insanlara darülacezede yardım edilir ve gerektiği zaman kalacak yer bulunur. Sokakta kalmış olanlara da kalacak yer temini darülaceze tarafından sağlanır.