Darülfülfül’ün yararları nelerdir?

Ana vatanı Hindistan olan bitki Arapça biber ağacı anlamına gelir ve boyu 10 santimetreye eni ise 2 santimetreye ulaşır. Mesir macunun yapımında kullanılan darülfülfül özellikle Orta Doğu’da en çok kullanılan baharatlar arasında yer alır. Kozalağa benzer şekliyle dikkat çeken bitkinin meyveleri öğütülerek baharat olarak kullanılır. Karabibere oranla daha keskin bir aromaya ve tada sahip olan bitki yemeklere lezzet katmak amacıyla çok eski zamanlardan beri kullanılır.

Ülkemizde yetiştiriciliği yapılmayan darülfülfül bitkisi Doğu Hint adalarında doğal olarak yetişir. Yapraklarını dökmeyen sarmaşık şeklinde büyüyen bitki iki çenekliler sınıfına aittir. Karabibergiller familyasında ait olan bitki nişasta, piperin ve resin içerir. Ayrıca bitki, kendine has aromasını veren uçucu yağlar nedeniyle oldukça keskin bir kokuya sahiptir.

Acı tadının yanı sıra yenibaharı ve karanfili andıran aroması ile farklı bir baharat olan darülfülfül sağlığa faydaları ile de dikkat çekicidir. Tüketildiği andan itibaren içeriğindeki fenol bileşikler nedeniyle vücuda yüksek ısı sağlar ve yarattığı termik etki ile yağların vücutta yakılmasına yardımcı olur. Ayrıca sindirimi güç olan besinlerin sindirilmesine de yardımcı olur.

FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğinde yer alan fenol bileşenlerin sakinleştirici etkisi nedeniyle özellikle depresyon ve anksiyete tedavisinde önerilen darülfülfül. Sinir sistemini güçlendirir. Vücuda enerji vererek hem vücudun genel sağlığının korunmasına yardımcı olur hem de cinsel performansı arttırır.

İnsülin metabolizmasındaki faydaları nedeniyle şeker hastaları tarafından da tüketilmesi önerilen darülfülfül, diyabetin vücutta yarattığı hasarların onarılmasında önemli rol oynar.

Toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan darülfülfül yağ hücrelerine ulaşımı kolaylaştırarak yağ yakımını arttırır. Aynı zamanda bitkinin termojenik etkisi vücudun bazal metabolizma hızını arttırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflama diyetlerinde darülfülfül çayı kullanılması ve baharat olarak yemeklere eklenmesi diyetin etkinliğini arttırır.

Vücut ısını arttıran darülfülfül aynı zamanda vücudun savunma mekanizmasını daha etkin hale getirir. Özellikle mide üşütmelerinde darülfülfül tüketilmesi midenin kendini kısa sürede toparlamasına yardımcı olur. Ayrıca mide bulantısını önler ve kusmayı engeller.

Yüksek oranda vitamin ve fenol bileşikler içeren darülfülfül, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Özellikle soğuk algınlığında çay şeklinde tüketilmesi önerilen bitki, vücut ısısını arttırır ve toksin maddelerin vücuttan ter yoluyla atılmasını sağlar.

İştah arttırıcı özelliği nedeniyle özellikle iştahsızlık çeken çocuk ve erişkinlerde bal ile birlikte tüketilmesi önerilen darülfülfül, yemek ve salatalara katılarak iştahı artırır.

Sindirim sistemine faydalı etkileri ile ön plana çıkan bitki, sindirimi zor besinlerin hazmını kolaylaştırır, gaz oluşumunu önler ve oluşan gazları söktürür. Mide şişkinliğini de önleyerek refllü oluşumuna karşı vücudu korur.

Mide ve bağırsak enfeksiyonlarını tedavi edici etkiye sahip olan bitki, idrar söktürücü özelliği ile toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Darülfülfül faydaları ile kullanılması önerilen bir bitki olsa da her bitkide olduğu gibi aşırı tüketimi zararlı etkilere yol açabilir. Yüksek miktarda darülfülfül tüketimi romatizma kaynaklı ağrıların artmasına neden olur. Bağırsak iltihabı ve egzama rahatsızlığı olanların bu bitkiyi tüketirken mutlaka doktora danışmaları önerilir. Bunlara ek olarak hipertansiyon, damar sertliği ve kalp problemi olanların ise darülfülfül tüketimlerine dikkat etmeleri gerekir.

NASIL KULLANILIR?

Çam kozalağı şeklinde olan bitkinin meyveleri öğütülerek toz haline getirilir. Baharat olarak özellikle yahni yemeklerinde kullanılan darülfülfül karabibere benzeyen aroması nedeniyle hemen hemen tüm yemeklere eklenebilir. Kendine has bir lezzete sahip olan bitki salatalara ve çorbalarda yaygın olarak kullanılır.

Mesir macunu yapımında da kullanılan darülfülfül şifalı etkilerinden dolayı ilaç olarak da kullanılabilir. Ağız kokusu için bir miktar darülfülfül özellikle aç karnına sabahları tüketildiğinde ağız kokusunun giderilmesine faydalı olabilir. Ağızda çiğnenen bitki ağızda oluşan kötü kokuların ortadan kalkmasını sağlar.

Bitki çaylarının içine de eklenebilen darülfülfül özellikle kilo problemi yaşayanlar tarafından tercih edilir. Tohumları havanda dövülerek toz haline getirilen bitki, sıcak suyun içine atılarak beş on dakika demlenir ve daha sonra yemeklerden önce aç karnına 1 bardak tüketilir.

Termojenik etkisi ile vücut ısısını arttıran karışım hem yağ yakar hem de metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle kış aylarında vücut ısısını arttırıcı özelliğinden dolayı sabahları aç karnına tüketilmesi önerilir.

Sıcak su ile karıştırıp içildiğinde ses kısıklığını önleyen darülfülfül aynı zamanda öksürüğe de faydalıdır.

Acı tadından dolayı bazı kişiler tarafından tüketimi zor olan bitki bal ile karıştırılıp tüketilebilir. Kurutulan darülfülfül bitkisi yakılıp solunduğunda akciğerlerde oluşan enfeksiyonun tedavisine yardımcı olur.