Darüşşafaka 8. kez kazandı, Karşıyaka 15. kez kaybetti!

Kaynak: AA
Darüşşafaka 8. kez kazandı, Karşıyaka 15. kez kaybetti!

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftanın kritik maçında Karşıyaka'yı evinde 84-75 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Karşıyaka'yı 84-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka, ligde 8. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 15. yenilgisini yaşadı.

DARÜŞŞAFAKA LASSA 84 KARŞIYAKA 75

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz

Darüşşafaka Lassa: Appleby 5, Moore 15, Tinkle 18, Gach 9, Ege Demir 5, Tarık Sezgün, Sibande 7, Enes Berkay Taşkıran 12, Muhaymin Mustafa, Pecarski 7, Brajkovic 6

Karşıyaka: Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı 8, Thomas Akyazılı 3, Smith 19, Muhsin Yaşar 20, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Braimoh 10, Hollins 8, Mert Celep 5

1. Periyot: 20-22

Devre: 46-44

3. Periyot: 67-60

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