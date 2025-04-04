Darüşşafaka 8. kez kazandı, Karşıyaka 15. kez kaybetti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Karşıyaka'yı 84-75 mağlup etti.
Bu sonuçla Darüşşafaka, ligde 8. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 15. yenilgisini yaşadı.
DARÜŞŞAFAKA LASSA 84 KARŞIYAKA 75
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz
Darüşşafaka Lassa: Appleby 5, Moore 15, Tinkle 18, Gach 9, Ege Demir 5, Tarık Sezgün, Sibande 7, Enes Berkay Taşkıran 12, Muhaymin Mustafa, Pecarski 7, Brajkovic 6
Karşıyaka: Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı 8, Thomas Akyazılı 3, Smith 19, Muhsin Yaşar 20, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Braimoh 10, Hollins 8, Mert Celep 5
1. Periyot: 20-22
Devre: 46-44
3. Periyot: 67-60