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Darüşşafaka sahasında galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 92-81 mağlup etti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 20:50
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Darüşşafaka hata yapmadı

Darüşşafaka sahasında galip
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Bu sonuçla yeşil-siyahlılar ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, konuk ekip ise 13. yenilgisini yaşadı.
Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel

Darüşşafaka Lassa: Starks 8, Mooney 3, Doğuş Özdemiroğlu 26, Olaseni 12, Ercan Osmani 13, Mc Cullough 15, White 7, Can Korkmaz 6, Ragıp Berke Atar 2, Eray Büyükcangaz, Canberk Kuş, Hakan Sayılı

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Sajus 9, Deshawn 19, Weber 4, Crawford 24, Yesukan Onar 2, Rivers 11, Metehan Akyel 4, Tayfun Erülkü 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

1 periyot: 27-23

Devre: 41-44

3 periyot: 74-58
(AA)

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