Darüşşafaka Bilbao karşısında nefes aldı

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Surne Bilbao'yu evinde 95- 85 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka 2. galibiyetini alırken Surne Bilbao 4. yenilgisini yaşadı. Darüşşafaka son hafta Lenovo Tenerife’nin konuğu olacakken Surne Bilbao ise UCAM Murcia ile karşılaşacak.

Son hafta öncesinde Surne Bilbao’nun gruptan çıkma şansı kalmadı.

Darüşşafaka’da Gabriel Olaseni 26 sayı – 11 ribaund ile oynarken Wayne McCullough 15, Doğuş Özdemiroğlu 11 sayı – 4 ribaund – 2 asist, Markel Starks 10 sayı – 6 asist, Ercan Osmani de 9 sayıyla mücadele etti. Aaron White da 12 sayı – 6 ribaund ile oynadı.

Surne Bilbao’da Georgios Tsalmpouris 16 sayı – 4 ribaund ile oynarken Francis Alonso 11, Xavi Rabaseda ve Ignacio Rosa 10 sayıyla maçı tamamladı.