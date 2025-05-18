Darüşşafaka Lassa küme düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Darüşşafaka Lassa küme düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Mersin Spor'a mağlup oldu ve ligi 9 galibiyetle tamamlayarak küme düştü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Mersin Spor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi.

LİGE VEDA ETTİLER

Darüşşafaka Lassa, bu sonuçla Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

Mersin ekibi ise 10 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu play-off potasında tamamladı.

MERSİN SPOR 105 DARÜŞŞAFAKA 89

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Cobbs 16, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Olaseni 5, Efienayi 15, Pineiro 9, Kartal Özmızrak 5, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Deniz Kılıçlı

Darüşşafaka Lassa: Tarık Sezgün 5, Appleby 18, Moore 23, Tinkle 19, Brajkovic 2, Tolga Kay, Sibande 14, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay

1. Periyot: 28-26

Devre: 56-48

3. Periyot: 87-67

Son Haberler
Rusya’dan tehlikeli müdahale: Liberya bandıralı tanker alıkonuldu
Rusya’dan tehlikeli müdahale: Liberya bandıralı tanker alıkonuldu
O masraflar artık yük olmayacak: Yeni sistem için tarih belli oldu!
O masraflar artık yük olmayacak: Yeni sistem için tarih belli oldu!
Tiyatroda yas: Usta oyuncu hayata veda etti
Tiyatroda yas: Usta oyuncu hayata veda etti
Son 20 yılın en kapsamlı emeklilik reformu geliyor
Son 20 yılın en kapsamlı emeklilik reformu geliyor
75 yaşındaki sürücü öldü! Arkadaki araç kazayı saniye saniye kaydetti
75 yaşındaki sürücü öldü! Arkadaki araç kazayı saniye saniye kaydetti