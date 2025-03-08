Darüşşafaka, Türk Telekom'u farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Türk Telekom'u 89-71 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

DARÜŞŞAFAKA LASS 89 TÜRK TELEKOM 71

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Polat Parlak

Darüşşafaka Lassa: Appleby 13, Moore 8, Tinkle 16, Gach 12, Ege Demir 4, Tarık Sezgün 2, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran 16, Muhaymin Mustafa 5, Pecarski 8, Ege Akçay 1, Brajkovic 4

Türk Telekom: Smith 5, Brown 13, Alexander 10, Angola 20, Berkan Durmaz 4, İsmet Akpınar 3, Emre Melih Tunca 3, Mahir Ağva 6, Bruhnke 1, Bess 3, Makoundou 3

1. Periyot: 19-18

Devre: 45-39

3. Periyot: 66-54