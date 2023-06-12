Darüşşafaka'dan 'Kurban' çağrısı

Darüşşafaka Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, kuruluşundan bu yana hayırseverlerin bağışlarıyla binlerce çocuğa nitelikli eğitim olanağı tanıyan cemiyetin bugün de İstanbul Maslak’taki okulunda bine yakın annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencileri geleceğe hazırladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, öğrencilerinin et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşıladığı için Kurban Bayramı'nda vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemeyen Darüşşafaka Cemiyeti'ne, annesi veya babası hayatta olmayan öğrencilerin eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler bayram bağışında bulunabiliyor.

BAĞIŞ İÇİN ÖNERİLEN TUTAR 5 BİN LİRA

Bu yıl bayram bağışı için önerilen tutar 5 bin TL olmakla birlikte hayırseverler, Darüşşafaka'ya dilediği tutarda bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, Darüşşafaka Eğitim Kurumları çatısı altında eğitim alan, öğrencilerin başta eğitim olmak üzere beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

OĞUZ GÜLEÇ: “12 YIL BOYUNCA ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAYATLARINI DESTEKLİYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, bu yıl 160. yılını kutlayan cemiyetin “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanıdığına işaret etti. Güleç, “Bugün ülkemizin her köşesinden sınavla aramıza katılan, bine yakın çocuğumuza hem şefkatli bir yuva hem de çağın en ileri eğitim olanağını hayırsever halkımızın ve kurumlarımızın desteğiyle sağlıyoruz. Çocuklarımız ortaokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca okulumuzda tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim alıyor. Üniversite eğitimleri boyunca da burs desteğimizi sürdürerek, 12 yıl boyunca çocuklarımızın eğitim hayatlarını destekliyoruz” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE GÜÇ KATIN”

Darüşşafaka’nın vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemediğini belirten Başkan Oğuz Güleç, şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı vesilesiyle annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen tüm hayırseverleri Darüşşafaka ailesine katılmaya davet ediyoruz. Eğitim, her çocuğun temel hakkı ve geleceğini şekillendiren en değerli armağandır. Bağışlarınızla, binlerce öğrencimizi nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bir çocuğun hayatında dönüşüm yaratmanın gücünü birlikte hissedelim. Hayırseverlerimiz destekleriyle 160 yıldır yaşattığımız eğitimde fırsat eşitliğine güç katabilir.”

Kurban Bayramı’nda Darüşşafakalı öğrencilere destek olmak isteyen hayırseverler, https://www.darussafaka.org/bagis/bayram-bagisi adresinden istedikleri oranda bağışlarını yapabilecek.