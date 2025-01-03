Darwin Nunez’e İtalyan devi talip oldu

Kaynak: DHA
Darwin Nunez’e İtalyan devi talip oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forvet transferi için rotasını İngiltere’ye çevirdi. İtalyan devi, Liverpool forması giyen Darwin Nunez’i istiyor.

Avrupa’da transfer dönemi yeni yılla birlikte başlarken, İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Liverpool’un Uruguaylı forveti Darwin Nunez için atağa kalktı.

İtalya Serie A’da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Milan’da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, hedef Liverpool’un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez. Milan, İngiliz ekibinde bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan 25 yaşındaki golcü oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Nunez için yaz aylarında ödenecek bonservis bedeli ise 50 milyon Euro olacak. Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, bu maçların sadece 7’sinde ilk 11’de görev alan Nunez; 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Öte yandan Liverpool ise Uruguaylı golcünün yerine transfer yapmadan, Nunez’i göndermeye sıcak bakmıyor.

Son Haberler
Vefatından saatler sonra anlattı: Hakkı Bulut Ferdi Tayfur’un en büyük pişmanlığını açıkladı
Vefatından saatler sonra anlattı: Hakkı Bulut Ferdi Tayfur’un en büyük pişmanlığını açıkladı
Köyceğiz’de ortak sınavlar tamamlandı. Mazeretlilere ek sınav hakkı
Ortak sınavlar tamamlandı! Mazeretlilere ek sınav hakkı...
Olympiakos Ziyech’ten vazgeçti. İşte nedeni
Olympiakos Ziyech’ten vazgeçti. İşte nedeni
Manisa Belediyesi'nden yakacak desteği
Manisa Belediyesi'nden yakacak desteği
Eskişehir'de canlı yayında ağır sözler eden şahıs adliyeye sevk edildi
Canlı yayında ağır sözler eden şahıs adliyeye sevk edildi