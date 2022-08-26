Darya Dugina bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti: Putin'in askerlerinden intikam mesajı

Rusya’nın başkenti Moskova'da Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, aracındaki patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Daily Mail'in haberine göre; Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Rus askerleri, mühimmatın üzerine, bombalı saldırıda hayatını kaybeden 29 yaşındaki Dugina'nın 'intikamı' olduğunu yazdı.

Babası Alexander Dugin'in ünlü bir aşırı milliyetçi olduğu Dugina, Cumartesi gecesi başkentin hemen dışındaki Bolshiye Vyazyomy köyü yakınlarındaki bir otoyolda meydana gelen patlamada öldü.

Videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sparta Taburundan Rus kuvvetlerinin mermiler ve el bombaları üzerine 'Darya Dugina için', 'RIP Darya Dugina' ve 'RIP kızı, intikamını alacağız' yazdığı görülüyor.

Askerlerin daha sonra mühimmatı Ukrayna kuvvetlerine doğru ateşlediği görülüyor.

Kremlin, Ukraynalı casus olarak iddia edilen Natalia Shaban-Vovk, Dugin'e yönelik olduğuna inanılan bombalamanın arkasındaki suçlu ilan etmişti.

Ancak yaşanan olay ardından birçok teori ortaya atıldı. Ukraynalı ve Batılı yetkililerin yanı sıra bir dizi önde gelen Rus yorumcu, bomba yüklü aracın Kremlin yanlısı güçler tarafından Ukrayna'yı çevrelemek ve şiddetin daha da tırmanması için bir gerekçe sağlamak için 'sahte bayrak' operasyonu olduğuna inanılıyor.

NE OLMUŞTU?

Darya Dugina'nın bulunduğu aracın Moskova'nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.

Ukrayna'da Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin ise Darya Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Puşilin, Telegram'dan yaptığı açıklamada “Ukrayna rejiminin teröristlerinin olaya karıştığını” ve “esas hedefin Aleksandr Dugin olduğunu” belirtti.

UKRAYNA SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Darya Dugina'nın öldürüldüğü saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğu yönünde olan suçlamaya dair "Biz bu şekilde çalışmayız. Oğullarımız, kızlarımız için daha önemli görevlerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddederek "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil" demişti.

ALEKSANDR DUGİN, KIZININ ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Saldırı nedeniyle Ukrayna’yı suçlayan Dugin, “Hepinizin bildiği gibi, Nazi Ukrayna rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda kızım Darya Dugina, Moskova yakınlarındaki 'Gelenek' adlı festivalden dönerken 20 Ağustos'ta meydana gelen patlamada vahşice öldürüldü.” açıklamasını yaptı.