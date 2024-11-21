Daryll Neita, Grand Slam Track'ta yarışacak

Büyük Britanyalı hız koşucusu Daryll Neita, Michael Johnson’ın başlattığı Grand Slam Track atletizm ligine katılan ilk Britanyalı kadın oldu. 28 yaşındaki Neita, 2024 Paris Olimpiyatları’nda 4x100 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yeni lig, dünya çapındaki elit atletleri bir araya getirmeyi amaçlıyor ve kazanan sporculara 100.000 dolar ödül verilecek.

2025 yılının Nisan ayında başlayacak olan Grand Slam Track, dört etkinlik üzerinden toplam 12,6 milyon dolar ödül havuzu sunacak. Neita'nın yanı sıra, 1500m koşucusu Josh Kerr ve 400m yıldızı Matthew Hudson-Smith gibi diğer Britanyalı atletler de bu yeni formatta yarışacak. Ayrıca, Kenya’nın 800m dünya şampiyonu ve Olimpiyat bronz madalyalı Mary Moraa ile Bahreynli eski dünya şampiyonu ve 400m gümüş madalyalı Salwa Eid Naser da 2025’teki katılımcılar arasında yer alacak.

Neita, Grand Slam Track’e katılımı hakkında “İlk Britanyalı kadın olarak bu yeni lige katılacağım için çok heyecanlıyım. Bu yeni formatta yarışmak, tüm yarışçılar için eğlenceli ve heyecan verici bir fırsat. Bu lig, spora çok enerji katacak” ifadelerini kullandı.

Grand Slam Track, her yıl dört etkinlik düzenleyecek ve bu etkinliklerden ikisi Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak. Atletler, her etkinlikte iki farklı yarışta mücadele edecek ve toplamda 48 sporcu bu lige sözleşmeli olarak katılacak. Atletizmde ödül paraları son dönemde dikkat çekici bir şekilde arttı. Dünya Atletizm, geçtiğimiz aylarda Olimpiyat atletlerine ödül parası vereceğini açıklamıştı.