Datça açıklarında deprem (15 Kasım 2024)

AFAD verilerine göre saat 16:42'da Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliği 9.35 kilometre olarak belirlendi.

#DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla)

Tarih:2024-11-15

Saat:16:42:50 TSİ

Enlem:36.31444 N

Boylam:26.69389 E

Derinlik:9.35 km

Detay:https://t.co/hkhJvJYNVl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024

RİZE ve MALATYA DA SALLANMIŞTI

Bugün Malatya'da Saat 10:46'da Doğanşehir merkezli 4.9 büyüklüğünde 7 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 12:02'de Rize Hemşin'de 4.7 büyüklüğünde 12.85 km derinlikte bir deprem meydana geldi.