Datça açıklarında deprem (15 Kasım 2024)

Kaynak: Haber Merkezi
Datça açıklarında deprem (15 Kasım 2024)

Bugün Rize ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD Datça açıklarında da bir deprem kaydetti.

AFAD verilerine göre saat 16:42'da Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliği 9.35 kilometre olarak belirlendi.

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-11-15
Saat:16:42:50 TSİ
Enlem:36.31444 N
Boylam:26.69389 E
Derinlik:9.35 km
Detay:https://t.co/hkhJvJYNVl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

RİZE ve MALATYA DA SALLANMIŞTI

Bugün Malatya'da Saat 10:46'da Doğanşehir merkezli 4.9 büyüklüğünde 7 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 12:02'de Rize Hemşin'de 4.7 büyüklüğünde 12.85 km derinlikte bir deprem meydana geldi.

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