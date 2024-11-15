Datça açıklarında deprem (15 Kasım 2024)

AFAD verilerine göre saat 16:42'da Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliği 9.35 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-11-15
Saat:16:42:50 TSİ
Enlem:36.31444 N
Boylam:26.69389 E
Derinlik:9.35 km
Detay:https://t.co/hkhJvJYNVl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024
RİZE ve MALATYA DA SALLANMIŞTI
Bugün Malatya'da Saat 10:46'da Doğanşehir merkezli 4.9 büyüklüğünde 7 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 12:02'de Rize Hemşin'de 4.7 büyüklüğünde 12.85 km derinlikte bir deprem meydana geldi.