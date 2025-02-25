Datça açıklarında deprem (25 Şubat 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Datça açıklarında deprem (25 Şubat 2025)

AFAD Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçe açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Ege'de endişe veren depremlere bir yenisi daha eklendi.

AFAD, saat 00.46'da meydana gelen depremin şiddetini 4.4 olarak ölçtü. Depremin derinliği 11.46 kilometre olarak ölçüldü.

Dün de yine Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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