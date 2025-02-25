Datça açıklarında deprem (25 Şubat 2025)

Ege'de endişe veren depremlere bir yenisi daha eklendi.
AFAD, saat 00.46'da meydana gelen depremin şiddetini 4.4 olarak ölçtü. Depremin derinliği 11.46 kilometre olarak ölçüldü.
Dün de yine Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-02-25
Saat:00:46:02 TSİ
Enlem:36.06778 N
Boylam:27.67028 E
Derinlik:11.46 km
Detay:https://t.co/CfTFkluQri@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi