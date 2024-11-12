Datça Belediye Başkanlığı'ndan
DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
- Datça Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda niteliği, ada parsel bilgileri ve geçici teminat bedeli belirtilen taşınmazlar; 27.11.2024 tarihinde saat 14.15 14.30, 14.45,15.00, 15.15,15.30,15.45,16.00, 16.15 Datça Belediye Binası Başkanlık Odasında İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satılmak ve kiralanmak üzere ihale edilecektir.
S.N.
İLÇE
MAHALLE
MEVKİ
ADA
PARSEL
NİTELİK
ALAN (M²)
MUHAMMEN BEDEL(₺)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺)
İHALENİN
TARİHİ
İHALENİN
KONUSU
1
Datça
Cumalı
Yazkam
262
5
Tarla
569,66 m²
₺1.700.000,00
₺51.000,00
27.11.2024
Satış
2
Datça
Cumalı
Murdala
317
3
Arsa
1880,69 m²
₺4.700.000,00
₺141.000,00
27.11.2024
Satış
3
Datça
Cumalı
Katranlık
180
9
Tarla
691,18 m²
₺570.000,00
₺17.100,00
27.11.2024
Satış
4
Datça
Kızlan
Yanıkharman
369
20
Tarla
692,58 m²
₺2.300.000,00
₺69.000,00
27.11.2024
Satış
5
Datça
Emecik
Köyiçi
463
19
Tarla
693,44 m²
₺1.800.000,00
₺54.000,00
27.11.2024
Satış
6
Datça
Reşadiye
Haruplu
25
1
Arsa
197 m²
₺3.000.000,00
₺90.000,00
27.11.2024
Satış
7
Datça
Karaköy
Köy Civarı
-
1048
Tarla
819,39 m²
₺1.700.00,00
₺51.000,00
27.11.2024
Satış
8
Datça
Reşadiye
Tepe
918
9
Arsa
1216,02 m²
₺5.000.000,00
₺150.000,00
27.11.2024
Satış
9
Datça
Yazı
Köyiçi
115
21
Pansiyon
557,97 m²
₺200.000,00
₺18.000,00
27.11.2024
Kiralama
- İhale dokümanları (Şartname, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri), İskele Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi No:1 (Datça Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) Datça/ Muğla adresinde bedelsiz görülebilir. Taşınmazın Şartname ve ekleri ücreti karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
a.Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
b.Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet adresinden adresinden alınacaktır),
c.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
d. İmza Beyannamesi
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
a.Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.
b.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
c.Vergi kimlik numarası,
d.İmza sirküsü
C) ORTAK BELGELER:
a.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
b.Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
c.(EKAP) üzerinden ihale yasaklısı olmadığına dair belge.(Tüzel Kişiler ve Temsilcileri için ayrı ayrı istenecektir.)
ç.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
d.Datça Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),
e. Bağlı olduğu vergi dairesi ya da mal müdürlüğünden vadesi geçmiş borcu olmadığına daire belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),
f. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge,
g.Adli sicil kaydı(Tüzel kişilerin tüm temsilcileri ve yetkililerinden istenecektir.)
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
a.Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
b.İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
- İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 26.11.2024 Salı günü saat 16:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı kanunun 37.Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalelerin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- İdare, İhale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.
- Taşınmazların satış ve kira bedeli, İhale kararının, ihaleyi kazanan kişiye tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içinde idareye peşin olarak ödenecektir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında ve satışında Şartname hükümleri uygulanacaktır.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116690