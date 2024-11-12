Datça Belediye Başkanlığı'ndan

C) ORTAK BELGELER:

a.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b.Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c.(EKAP) üzerinden ihale yasaklısı olmadığına dair belge.(Tüzel Kişiler ve Temsilcileri için ayrı ayrı istenecektir.)

ç.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d.Datça Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),

e. Bağlı olduğu vergi dairesi ya da mal müdürlüğünden vadesi geçmiş borcu olmadığına daire belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),

f. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge,

g.Adli sicil kaydı(Tüzel kişilerin tüm temsilcileri ve yetkililerinden istenecektir.)