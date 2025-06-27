Datça Belediyesi’nin Kılıçdaroğlu yanıtı yıktı geçti! Sosyal medya bunu konuşuyor…

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları büyük tepki çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada bir X kullanıcısı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘bu saçmalıktan vazgeçmesi’ karşılığında Datça’da 10 gün tatil hediye edeceğini söylemesine Datça Belediyesi’nden çarpıcı açıklama geldi. Belediye, “Doluyuz” yanıtı vermesi medyayı yıktı geçti.

"DOLUYUZ" YANITI MEDYAYI YIKTI GEÇTİ

Sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu’na tepki açıklaması gelse de ilginç bir tepki dikkat çekti. X’de yer alan bir kullanıcı, "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça’da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” paylaşımında bulundu. Datça Belediyesi ise bu paylaşıma hediye vaadine “Maalesef doluyuz” diye cevap vermesi sosyal medyayı yıktı geçti.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava 30 Haziran’da Ankara’da görülecek. İlk duruşmada mahkeme heyeti, htiyati tedbir talebini reddetmiş, tutanakta ‘mutlak butlan, kurultayın iptali, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi’ ifadelerini kullanmıştı.

‘Mutlak butlan’ ilk kez tutanakta yer almıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu karar sonrası partiyi kayyuma bırakmamak için göreve geleceğini birçok kez belirtmişti. Kılıçdaroğlu, “Biz partiyi kayyuma da bırakmayız, butlana da bırakmayız” demişti.