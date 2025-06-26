Datça Gastronemi Festivali başladı

Kaynak: İHA
Datça Gastronemi Festivali başladı

Muğla’nın Datça ilçesinde yöresel tatlar ile modern mutfağı buluşturan 1. Gastronemi Festivali başladı.


Festival, Datça’nın eşsiz doğası eşliğinde; yöresel tatlar ile modern mutfağı buluşturuyor. Festival boyunca ziyaretçileri, yerel üretici stantları, ünlü şeflerin sunumları, tadım atölyeleri, paneller, konserler ve halk oyunlarıyla dolu dolu dört gün bekliyor.

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Bu yılın teması "Sağlıklı ve lezzetli yaşamın zirvesindeki tatlar" olarak belirlendi. Etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek Muğla Gastronomi Ödülleri de sahiplerini bulacak. Gastrofest Datça, sadece bir yemek festivali değil; aynı zamanda kültür, sanat ve doğayla iç içe bir yaşam tarzının kutlaması olarak görülüyor.

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Festival kapsamında etkinlikler ilçenin dört bir yanına yayılıyor ve tüm bölgeyi bir lezzet şölenine dönüştürüyor. Festivalin birinci gününün sonunda emeği geçenlere plaket takdim edilirken, gastronomi konusunda çeşitli söyleşiler yapıldı.

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