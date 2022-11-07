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Datça tarihinde bir ilk

Muğla’nın Datça ilçesi, tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi ağırlıyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:41
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Datça tarihinde bir ilk: İlk kez bir kruvaziyer gemisi

Datça tarihinde bir ilk
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Devre mülk gemisi olarak bilinen The World isimli 2002 yapımı 196 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı yolcu gemisi Rodos seferinin ardından 255 personel ve 192 yolcusu ile birlikte Datça’ya geldi.

İHA'da yer alan haberde, kruvaziyer gemilerinin yanaşacağı limanı olmayan Datça’ya gelen gemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan özel izinle açığa demirledi. Yolcular dev geminin kendi bünyesinde yer alan tender gemilerle kıyıya yanaştırıldı. Yolcuların bir kısmının Datça çarşısını gezeceği, bir kısmının ise otobüslerle Knidos Antik Kenti’ni ziyaret edeceği öğrenildi. İki gün boyunca Datça’da bulunacak olan dev geminin sonrasında Fethiye, Kaş ve Marmaris limanlarına uğrayacağı öğrenildi.


“Büyük gemiler için liman istiyorlar”
Uzun yıllardır Datça’da tekne turizmi ile uğraştığını belirten turizmci Sinan Bora, Datça’ya turistlerin gelmesinden memnun olduklarını ifade ederek, "Şu anda Datçamıza bir cruise gemisi geldi. Bu geminin yanaşacağı bir iskele yok. Teknelerle buraya getirildi yolcular. Datça’nın doğası ve tarihi güzellikleriyle güzel bir ilçe ama böyle gemilerin yanaşması için bir limanı olması gerekli" dedi.

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