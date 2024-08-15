Datça ve Marmaris'te 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında can sallarında bulunan bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 4'ü çocuk 30 göçmeni kurtardı. Ayrıca, Gedik Koyu'nda bir düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Marmaris ilçesinde ise Hayıtlı sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, sahildeki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.